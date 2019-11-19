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Feridun Işıman’ın ‘Yolcular’ı büyük ilgi görüyor

19 Kasım 2019 Salı 11:06
Feridun Işıman’ın ‘Yolcular’ı büyük ilgi görüyor

Kıbrıs’ın tanınmış ressamlarından Feridun Işımanı’ın 10 tablodan oluşan resim sergisi 8 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı.

Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli resim sanatçılarından Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi T&T Ercan Havalimanı’nda büyük ilgi görüyor.

Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonundaki resim sergisinde birbirinden değişik konulardan oluşan resimler yer alıyor. Sergi, yerli ve özellikle de yabancı yolcuların ilgisini çekiyor.

Ercan Havalimanı’nda sergilenen resimlerin bazıları ressam Feridun Işıman tarafından yeni yapılırken, bazıları ise Dünya’nın çeşitli ülkelerindeki sergilerde sergilenmiş eserler.

Resim sanatçısı Feridun Işıman, T&T Havalimanı İşletmeciliği yöneticilerine kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederken, büyük emek vererek yaptığı yeni resimleri yolcuların beğeneceğini umduğunu söyledi.

Resim sanatçısı Feridun Işıman, 40 yılı aşkın bir süredir yüzlerce resim yaptığını, hayalinin ise Lefke’ye bir resim müzesi açma hedefi olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar yaptığı resimlerinin birçok Avrupa ülkesinde, Türkiye ve Kıbrıs’ta karma sergilerde yer aldığını anlatan Işıman, Aralık ayında ise İtalya’ya giderek orada açılacak sergi için tanınmış ressamlar ile resim yapacağını ve yaptığı resimlerin İtalya’da sergileneceğini belirtti.

Işıman, bugüne kadar Dünya’nın birçok ülkesinde ün yapmış ressamlar ile birlikte resimler yaptığını ifade ederek, hayatının büyük bir bölümünü resim yapmak ve her ay çeşitli ülkelere giderek sergilere katılmakla geçtiğini belirtti.

Uluslararası sanat kolonilerinde KKTC’yi temsilen eserler üreten Feridun Işıman, halen resim ve müzik dallarında çalışmalarına devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin düzenlediği ve Ercan Havalimanı’da Aralık ayı sonuna kadar görülebilecek sergide resimlerin konuları şöyle, 1- Güreşçiler, 2- İki Figür, 3- Kadın, 4- Yeşil – Green, 5- Oturan Kadın – Seated Woman, 6- Yolcular- Passengers, 7- Geçmişin İzleri -The Traces Of The Past, 8-İkona 1- İcons, 9- İkona 2- İcons 2, 10- İkona 3- İcons 3.

(BRT/MAIL)

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Feridun Işıman
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