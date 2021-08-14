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Feriha Tel: 40 derece sıcaklıkta ağaç dalları kesmeye karar verdi!

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her tarafı çam ağaçları ile kaplı olan Girne Boğazı’nda bugün çıkan yangına atıfta bulundu.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:02
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Feriha Tel: 40 derece sıcaklıkta ağaç dalları kesmeye karar verdi!

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Feriha Tel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her tarafı çam ağaçları ile kaplı olan Girne Boğazı’nda bugün çıkan yangına atıfta bulundu.

Tel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her tarafı çam ağaçları ile kaplı olan Girne Boğazı’nda bugün çıkan yangına atıfta bulunarak “Evet bugün de memlekette yangın çıkarmayı başardık!” dedi.

Bir vatandaşın evinin duvarına dayadığı merdivenle ağaçları keserken dalların elektrik tellerine düşmesi ve tellerin kopması sonucu gerçekleştiğine dikkat çeken Tel, şu sözlerle tepkisini gösterdi:

“Nasıl mı çıktı yangın? Vatandaş merdiveni dayamış evinin duvarına, ağaç dallarını kesmeye karar vermiş, kestiği ağaç dalları elektrik tellerine düşmüş, teller kopmuş, yangın çıkmış… Yaz günü… Hava sıcaklığı 40 derece…Yazacak çok şey var ama yazmamayı tercih ediyorum.”

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