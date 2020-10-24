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Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı...

Ülkenin tanınmış fotoğraf stüdyolarından Özatay Fotoğrafçılık’ın sahibi olan Buket Özatay’ın annesi Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı, çocukları ve torunları ise karantinaya alındı...

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
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Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı...

Ülkenin tanınmış fotoğraf stüdyolarından Özatay Fotoğrafçılık’ın sahibi olan Buket Özatay’ın annesi Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı…

Annesi Feryal Özatay’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Buket Özatay; “Ben dâhil çocukları ve torunlarının ilk testleri negatif çıktı” dedi.

Feryal Özatay’ın Pandemi Hastanesi’nde tedavi görmekte olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirten Özatay, “Bizler ise 14 gün karantina otellerinde misafir ediliyoruz” ifadelerini kulandı.

Yaşananlardan ötürü Özatay Fotoğrafçılık’ın 23 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağını belirten Özatay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Annem Feryal Özatay’ın Covid 19 testi pozitif çıktı. Ben dahil çocukları ve torunlarının ilk  testleri negatif çıktı.

Annem Pandemi Hastanesinde tedavi görmektedir. Durumu iyidir. Bizler ise 14 gün karantina otellerinde misafir ediliyoruz!!!

Bu durumdan dolayı da İş yerimiz

Özatay Fotoğrafçılık 23 Ekim - 6 Kasım 2020

tarihleri arasında kapalı olacaktır.

Sağlıkla Kalalım.

Arayıp soran herkese teşekkür ederim”

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