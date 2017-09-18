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Feryatlar sokakları inletti

Birçok canı aramızdan alan trafik belası bu kez 21 yaşındaki Ercan Mehmet Canbolat’ı hayattan koparıp aldı

18 Eylül 2017 Pazartesi 08:48
Feryatlar sokakları inletti

Suna Erden

Birçok canı aramızdan alan trafik belası bu kez 21 yaşındaki Ercan Mehmet Canbolat’ı hayattan koparıp aldı 

Trafik kazası yine can aldı...Ateş bu kez Canbolat ailesinin evine düştü.Lefkoşa-Surlariçi bölgesinde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Ercan Mehmet Canbolat yaşamını yitirdi. Canbolat’ın ailesinin açtığı işyerinin tanıtım broşürlerini dağıtmak için sabah motosiklet ile yola çıktığı öğrenildi.Surlariçi bölgesinin bilinen ve sevilen ismi olan 21 yaşındaki Canbolat’ın nişan hazırlıkları yaptığı da belirtildi.Canbolat’ın ölümüyle ocak ayından bu yana trafik kazasında hayatını yitirenlerin sayısı 31’e yükseldi. 

ALDIĞI YARALAR ÇOK AĞIRDI 

Yüreklere ateş düşüren kaza dün sabah saat 06.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde meydana geldi.Ercan Mehmet Canbolat dün sabah saatlerinde ailesinin kısa bir süre önce açtığı restoranın tanıtım broşürlerini dağıtmak için motosikleti ile yola çıktı.Hız yaptığı öğrenilen Ercan Canbolat, Abdi Çavuş sokaktan ilerleyip Tabak Hilmi sokağına girerken dengesini kaybetti.Canbolat’ın yönetimindeki motosiklet önce yolun sağındaki bir fırın dükkanının duvarına ardından yolun solundaki bir evin duvarına çarptı.Çarpmasnın etkisiyle sürüklenen ve ilk darbede başındaki kask çıkan Canbolat, ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. 

FERYATLAR SOKAKLARI İNLETTİ 

Kaza mahaline 100 metre ileride yaşayan Canbolat’ın ailesi olay yerine gelince yürekleri yakan feryatlar yükseldi.Oğullarının cansız bedenini yerde gören anne Hamide Canbolat ile baba Fevzi Canbolat sinir krizi geçirdi.Acılı annenin feryatları sokağı inletirken, babası saatlerce gözyaşı döktü.Sinir krizi geçiren aileye kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.Anneye ve babaya sakinleştirici iğne yapılırken, Canbolat’ın arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.Lefkoşa Trafik Şubesi Ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza mahalinde yaptıkları incelemelerin ardından Canbolat’ın cedesi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna sevkedildi. 

HAYALLERİ YARIM KALDI 

Surlariçi bölgesinin bilinen ve sevilen ismi olan 21 yaşındaki Canbolat’ın nişan hazırlıkları yaptığı da öğrenildi.Canbolat, eğer ölmeseydi Ekim ayında nişanlanmayı planlıyordu.Genç yaşta ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Canbolat’ın memleketi Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi. 

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