Festival sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi

Girne Belediyesi, Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivalini’nin sosyal medya facebook sayfası üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 19. Uluslararası Zeytin Festivali, Girne Belediyesi yeni hizmet binası giriş salonunda, facebook üzerinden yapılan canlı yayın açılış konuşmalarıyla başladı, açılışta ayrıca, festival kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah yarışmasının sonuçları da açıklandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılış konuşmasında, festivalin ana temasının zeytin ve yan ürünlerinin üretimi ve zeytin ağaçlarının korunmasına dikkat çekmek olduğunu belirti.

9. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2020 SONUÇLANDI...

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 19. Zeytin Festivali çerçevesinde ve Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması – 2020 kesin sonuçları da belli oldu.

62 ülkeden 289 karikatürcünün 887 eser ile katıldığı 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa Kayra, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından, 21 –25 Eylül 2020 tarihleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde değerlendirildi.

“Zeytin” ve “Serbest” konularının işlendiği 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan çizerler şöyle:

“Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo (İran) 1.500 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Diploma.

Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık) 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran) Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Zhaleh Yoosefinezhad (İran) Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü.

Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs) 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü: Damir Novak (Hırvatistan) Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Grigoris Georgiou (Yunanistan) Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü (Diploma)”.