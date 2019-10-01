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Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız yeniden mahkemeye çıkarıldı

Ahmet Eray Gündoğmuş’u alkolün etkisi ile döverek vahim zarara uğratan zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

01 Ekim 2019 Salı 16:21
Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da bir market önünde ilk kez görüp tanıştıkları basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u alkolün etkisi ile döverek vahim zarara uğratan zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 27 Eylül 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Beren Market önünde zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın ve Lefkoşa'da sakin Ahmet Eray Gündoğmuş’un yüzüne elleri ile yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların 27 Eylül 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve müştekinin 30 Eylül’de hastaneden taburcu olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İsa Ayyıldız’ın 22 Ağustos 2018 tarihinde Girne’de Polisi darp görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından aleyhinde dosya olduğunu, zanlı Fethi Çelik’in ise sabıkasının olmadığını belirtti. Polis, KKTC’de öğrenci statüsü olan zanlı İsa Ayyıldız’ın tutuklu, zanlı Fethi Çelik’in mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı İsa Ayyıldız’ın avukatı Özgü Özyiğit, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Mahkemede şahadet veren İsa Ayyıldız, kefilinin ve nakit parasının hazır olduğunu, akademik personel olmak istediğini ve tez yazdığını anlattı.

Savcı Aysın Bilgin, sanığı sorguladı ve suça meyilli bir kişi olduğunu savundu. İki kefil tanık olarak dinlendi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı İsa Ayyıldız’ın hükümsüz tutuklu olarak bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Sağer, zanlı Fethi Çelik’in ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Fethi Çelikİsa Ayyıldız
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