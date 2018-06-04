Fethi Özboğaç: "Ülkemizin tek kurtuluşu turizmdir"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Turizmciler, dövizdeki kriz ve uçak biletlerinin yükselmesine rağmen hükümetin turizm farkındalığıyla ilgili çalışmalara başlaması gerektiğine vurgu yaparak, “Ülkenin tek kurtuluşu turizmdedir” dedi.

“Havaalanı boş”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun, son 8 yıl içinde turist sayısında yüzde 20 artış olduğunu belirterek, Suriye savaşı ve içinde bulunduğumuz durumun bizi olumsuz ölçüde etkilediğini söyledi. Tolun, Türkiye’ye gitmek istemeyen bir kısım turistin geçtiğimiz yıl Kıbrıs’a geldiğine dikkat çekerek, bu durumun bir anlamda turist sayımızın artmasına neden olduğunu belirtti. Tolun, ancak bu yıl turist sayısının artmasının bir türlü sağlanamadığına dikkat çekerek, ilk iki ayda artış varken üçüncü ve dördüncü aylarda düşüşün başladığını söyledi.

"Biletler etkili oldu"

Tolun, Türkiyeli turist sayısında yüzde 15 artış varken, yüzde 9’a düştüğüne vurgu yaparak, uçak bilet fiyatlarının artmasıyla Türkiye’den buraya gelecek olan turisti etkilemeye başladığını kaydetti. Tolun, dün Ercan Havaalanı’nda olduğunu belirterek, pazar günü olmasına rağmen alanın boş olduğunu söyledi. Tolun, ülke insanının yurt dışına çıkmasının ise tamamen durduğunu belirterek, yurt dışına tatile çıkmanın yükselen dövizle artık mümkün olmadığını söyledi. Tolun, havaalanlarının iş için kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek, sadece mecburiyetin karşılandığını kaydetti.

“Gelen turistin neredeyse hepsi casino müşterisi”

Orhan Tolun, ülkede gazinoların çoğaldığını, gazinoların kendi müşterisini kendisi bulduğu için bu rakamda artış olduğunu söyledi. Tolun, gelen turistin neredeyse hepsinin casino müşterisi olduğunu ifade etti.

“Yabancı turisti kaybediyoruz”

Tolun, şöyle devam etti, “Atlas Global’ın seferlerini azaltmış olması da bizim için büyük bir kayıp oldu. İçinde bulunduğumuz bu ortamda rakamlara baktığımızda turist sayısında bir düşüş büyük oranda olamayacak, çünkü ilk 5 aya baktığımızda genel ortalamada artıdayız. Ancak yabancı turisti kaybediyoruz. Bunun sebebi tanıtıma para ayıramamamızdır. Başka ülkelerde tanıtım yapamamamızdır. Teşviklerin gününde ödenmesi lazımdır. Acenteler teşviklerini araya giren birçok nedenden dolayı zamanında alamıyor. Bu da ayrı bir sıkıntıdır.”

“Bu gidişat iyi değil, gelecek yıllarda turizmde bizi iyi şeyler beklemiyor” diyen Tolun, hükümetin tanıtım işini ciddi ölçüde ele alması gerektiğini belirtti.

Tolun, “Ülkede dövize endeksli yaşadığımız sürece ve Türk Lirasını kullanmaya devam ettiğimiz sürece bu pahalılıktan kurtulamayacağız” diyerek, insanların rahatça ucuza seyahat edebilmeleri için para birimine mutlaka bir çare bulunması gerektiğinin altını çizdi.

KITOB Başkanı Özboğaç: “Kendimize ait bir havayolu şart”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç da, Türkiye’den gelişlerde ciddi sıkıntıların yaşanmaya başladığını, bir gerilemenin söz konusu olduğunu ifade ederek, Ramazan Bayramı’ndan sonra talebin artmasının beklenmekte olduğunu söyledi. Özboğaç, uçak fiyatlarının ciddi anlamda artmasının önüne geçecek ciddi çalışmaların yeteri kadar yapıldığını göremediğini belirterek, aslında en önemli konunun kendimize ait bir havayolunun olmaması olduğunu kaydetti. Özboğaç, ülke geneline bakıldığında yatak sayısının gittikçe arttığını belirterek, insanları ülkeye getirmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi. Özboğaç, ülkede gazino müşterisinin önemli yer tuttuğunu ifade ederek, bunun yanında kültür ve bayram dönemi olmasından kaynaklı bir takım talebin olduğunu belirtti. Özboğaç, gazino turizmi ya da kültür turizmi diye ayırmamak gerektiğini söyleyerek, hepsinin bir nevi turizm olduğunu ve ülkeye katkı sağladığını kaydetti.

“İhale Yasası bahane edilerek tanıtım yapılmıyor”

İngiltere pazarında da büyük sıkıntı olduğunu, yaklaşık 3 yıldır tanıtım yapılmadığı ve ihale yasasıyla ilgili sorunların olduğunu anlatan Özboğaç, bu yasadaki sıkıntıdan dolayı reklam yapılamıyor diye resmi gerekçe olduğunu belirtti. Özboğaç, “Turist bizim ihale yasamızı beklemez” diyerek, rakip ülkelerin ciddi çalışmalar yaparak İngiltere’den Güney Kıbrıs’a yılda bir buçuk milyon turist gittiğini söyledi. Fethi Özboğaç, “İhale yasamız var, ancak ihaleye çıkamıyoruz bu nedenle de reklam yapamıyoruz gibi mazeretler doğru değildir” diyerek, “bir an önce kendimize gelmeliyiz ve sahip çıkmalıyız” dedi.

Özboğaç, turizm farkındalığıyla ilgili çalışmalara başlanması gerektiğine vurgu yaparak turizmin her kesime fayda sağlayacak bir sektör olduğunu kaydetti.

Fethi Özboğaç, “Ülkemizin tek kurtuluşu turizmdir” diyerek, başka bir şansın olmadığını söyledi.

“En güzel hammadde turizmdir”

Özboğaç, şöyle devam etti, “Ne fabrika kuracak enerjimiz vardır, ne de çalıştıracak elemanımız. En güzel hammadde bu ülke için turizmdir. Bunu doğru okuyabilir ve yönlendirirsek bu ülkede herkes refah içinde çok güzel yaşayabilir. Krizin de çaresi turizmdir. Ülkeye yeteri kadar turist getirebilirsek krizden daha az etkileniriz. Hükümetin döviz karşısında aldığı önlemler geçici önlemlerdir. Bunlar yanında bu ülkeye nasıl turist getirebiliriz bunu düşünmemiz gerekir.”

“Düzgün bütçe, uzun vadeli plan”

Bu kadar güzel tesisleri olan bir ülkenin uçak fiyatlarını ve tanıtımı konuşmasının kabul edilebilir olmadığını ifade eden Özboğaç, bu ülkeyi reklamla tanıtmanın işin en kolayı olduğunu söyledi. Özboğaç, bu kadar komik bütçelerle bunun mümkün olmadığını belirterek, düzgün bütçeyle uzun vadeli planlarla turizmimizi tanıtarak başarılı olabileceğimizi kaydetti.

Özboğaç, “Bu ülkede bu kadar güzel yatırıma yazıktır” diye konuştu.