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FETÖ davasında beraat kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen C.S'nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhindeki karar açıklandı.   

30 Eylül 2022 Cuma 16:33
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FETÖ davasında beraat kararı



(Kamalı Haber)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen C.S'nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhindeki karar açıklandı.   

C.S'nin evinde yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmişti.

Polisin uzun süredir teknik takipte tuttuğu ve polis içerisinde 2 numaralı imam olduğu öğrenilen C.S, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olduğu ve örgüt için bağış topladığı gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen C.S'nin aleyhindeki karar açıklandı. 

C.S'nin Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 Sterlin, 5 bin ABD Doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda doküman bulunmuştu.

Mahkeme, Fetullah Gülen cemaatine üye olan C.S'nin, söz konusu cemaatin 15 Temmuz 2016 tarihinde yasadışı FETÖ-PYD terör örgütü ilan edildikten sonra  yasadışı faaliyetlere katıldığına ilişkin şahadet sunulmadığından beraat etmesine karar verdi. 

Sanık, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda Terör örgütüne üye olma, terör örgütüne ilişkin yasaklı belge ve kitap bulundurma, Fetö- Pyd Örgütü İçin Aidat Verilmesini Teşvik Etme suçlarından yargılandı.

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