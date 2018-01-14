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FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ali Sakin tutuklandı

KKTC'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri askeri Mehmet Ali Sakin Fetö soruşturması kapsamında hakkındaki yakalama emri nedeni ile dün tutuklandı.

14 Ocak 2018 Pazar 11:17
FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ali Sakin tutuklandı
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, KKTC'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri askeri Mehmet Ali Sakin Fetö soruşturması kapsamında hakkındaki yakalama emri nedeni ile dün tutuklandı.

Sakin ve ülkemizde birlikte yaşadığı ailesi polis kontrolünde Mağusa Limanı'ndan Mersin'e hareket eden gemi ile Türkiye'ye iade edildi.

Açığa alınmıştı

TSK askeri Mehmet Ali Sakin'in Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası başlatılan Fetö soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bu süre içerisinde ortadan kaybolan ve hakkında tutuklama emri bulunan Sakin dün Mağusa'da polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Türkiye'ye gönderildiler

Mehmet Ali Sakin ve ailesi dün akşam saatlerinde Mağusa Limanı'na götürüldü. Sakin ailesi polis eşliğinde Mersin Mağusa seferi yapan Bozcaada gemisi ile Türkiye'ye iade edildi.

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