'FETÖ terör örgütüne operasyon' deyip dolandırdılar

(Kamalı Haber)

Telefon ile birçok kişiyi arayarak dolandıran zanlılar H.S, E.K ve K.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, Zanlı-1 , Zanlı-2 ve Zanlı-3'ün Lefkoşa'da meydana gelen Hile ile Sirkat meselesi ile ilgili methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 22.12.2021 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde, henüz tespit edilemeyen konu şahıs veya şahısların kullanımında bulunan 05528226749, 05526503981, 05464040834 çağrı numaralı hatlardan Lefkoşa'da sakin H.A'yı (E-70) kullanımında bulunan 05338610161 çağrı numaralı hattını arayarak kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp FETÖ teror örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle H.A ile konu adreste buluşup adı edilenden hile ile 15.000 STG nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23.12.2021 tarihinde Zanlı-1'in tasarrufunda 12.000 STG nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığın ve zanlı-1'in cep telefonunda mahkeme emri ile yapılan incelemede Zanlı-2 'ye ait 05338251189 numaralı hattı ile olay günü, olay anından önce ve sonra telefon görüşmesi olduğu tespit edildiğini anlattı. Polis, yine aynı gün Zanlı-2 'nin Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilmiş olup mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Zanlı-2'nin vermis olduğu sözlü beyanında: Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Zanlı-3'le kendisini telefonda arayarak, Kirvesi olan Zanlı-1'in Türkiye'den KKTC'ye geleceğini, kendisinin Güzelyurt'tan alıp herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini ve Zanlı-2'nin 22.12.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Güzelyurt terminalinde Zanlı-1 ile buluşup adı edileni Güzelyurt hotele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün Zanlı-3 , Zanlı-2'nin telefonda arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceği konusu ile ilgili soru sormasına müteakip, Zanlı-2'nin Lefkoşa'ya gideceğini söylediğini belirtti.

Polis, “Bunun üzerine Zanlı-3'ün, bir tanıdığından para alacağını Zanlı-2'ye söyleyip, alacağını alması için adı edileni olay yeri olan Gönyeli Kanun sokak adresine gönderip müşteki 70 yaşındaki H.A ile buluşmasını sağlayıp kahverengi zarf içerisinde bulunan 15.000 stg nakit parayı aldırmıştır” dedi.

Polis, aynı gün Zanlı-2'nin bahse konu parayı aldıktan sonra Gönyeli 'den Güzelyurt'a geri dönüp Güzelyurt hotele gidip bahse konu parayı Zanlı-1'e teslim ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını ve bu olayın toplumumuzda büyük bir infial yarattığını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.