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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

11 Ocak 2019 Cuma 17:07
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Türkiye’de Samsun merkezli KKTC ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen M.Ö, H.Ç, Ş.M.T. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklanmış, "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Son Güncelleme: 11.01.2019 17:11
Anahtar Kelimeler:
Fetö
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