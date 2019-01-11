FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Türkiye’de Samsun merkezli KKTC ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen M.Ö, H.Ç, Ş.M.T. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklanmış, "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.