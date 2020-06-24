FETÖ zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Caner Şahmaran yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemali Çiftçi, zanlı Caner Şahmaran’ın 16 Haziran 2020 tarihinde Göçmenköy’deki ikametgâhında yasadışı cemiyete üye olmak suçlamasıyla evinde yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadede 3 kişinin adının geçtiğini ve FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili bağlarının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen’le ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildiğini, bilgisayarın uzmanlara gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.