Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

FETÖ zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Caner Şahmaran yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 13:45
809 Okunma
FETÖ zanlısı tutuksuz yargılanacak

 Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Caner Şahmaran  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemali Çiftçi, zanlı Caner Şahmaran’ın 16 Haziran 2020 tarihinde Göçmenköy’deki ikametgâhında yasadışı cemiyete üye olmak suçlamasıyla evinde yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadede 3 kişinin adının geçtiğini ve FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili bağlarının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen’le ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildiğini, bilgisayarın uzmanlara gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
FetöCaner Şahmaran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“1 Temmuz konusunda içim rahat değil”
“1 Temmuz konusunda içim rahat değil”
"Aslında benim üç hemşeriliğim var: Birincisi Trabzon, ikincisi Kıbrıs, üçüncüsü ise İstanbul "
"Aslında benim üç hemşeriliğim var: Birincisi Trabzon, ikincisi Kıbrıs, üçüncüsü ise İstanbul "
Töre'den GKK komutanına ziyaret
Töre'den GKK komutanına ziyaret
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim