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FETÖ’nün paralarını KKTC’ye Fadıl Dinçer gönderiyordu

FETÖ’nün “KKTC “Baş İmamı” Fadıl Dinçer ile eşi “Bayanlar İmamesi” Havva Dinçer’in tutuklanmalarından sonra FETÖ’nün KKTC yapılanması çözülüyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 08:40
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FETÖ’nün paralarını KKTC’ye Fadıl Dinçer gönderiyordu

FETÖ’nün “KKTC “Baş İmamı” Fadıl Dinçer ile eşi “Bayanlar İmamesi” Havva Dinçer’in tutuklanmalarından sonra FETÖ’nün KKTC yapılanması çözülüyor.

İstanbul’da tutuklanan ve şu an Van’da cezaevinde bulunan Fadıl Dinçer’in örgüt içinde 20 yıllık geçmişi olup, örgütün “kara kutusu” idi.

Fadıl Dinçer’in eşi Havva Dinçer de FETÖ yapılanmasının “Bayanlar İmamesi” olup, oğlu da 17-25 Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten gözaltına alınmıştı.

FETÖ’nün “KKTC Baş İmamı” olan Fadıl Dinçer, KKTC’de kimlere para verileceğini tespit eder ve parayı KKTC polisindeki yapılanmanın “Mahrem İmamı” olan Abdullah Taşan’a gönderirdi. Taşan da tespit edilen kişilere parayı dağıtırdı

B.U, C.A, Y.N, M.U, İ.V, B.Y, Ö.F.B, F.S, A.K ve A.B adlı kişilerin “Baş İmam” Fadıl Dinçer’e bağlı olarak çalıştıkları da tespit edilirken, diğer iş adamlarının tespit edilmesi için soruşturma devam ediyor.

KAYNAK : NACAK GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fetö
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