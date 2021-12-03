Feyzi Hansel: Bu yola, evlatlarımız için baş koydum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday adayı Avukat Feyzi Hansel, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, aday adaylığıyla ilgili konuştu.

“MİROĞLU BİZE LİDERLİK ETTİ”

Bayrak ve milliyetçilik kisvesinde büyüdüğünü anlatan Hansel, “Ailemizden teslim aldığımız bu milli ve manevi değerleri daha ileriye götürmek boynumuzun borcudur” dedi.

Annan Planı döneminde 2003 yılında herkesin UBP’den uzaklaşmaya başladığını hatırlayan Hansel, kendisinin o yıllarda partide aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Hansel, “UBP’nin kapısından bir Allah kulunun girmediği dönemde UBP’nin o zor dönemleri geçirebilmesi için hedefler, çalışmalar ve organizasyonlar yapardık” dedi. UBP’nin eski bakanlarından Salih Miroğlu’nun o dönemki genç gruba ağabeylik ettiğini belirten Hansel, “Miroğlu bize liderlik etti” dedi.

“BİLGİ VE BİRİKİMİM SOMUT HALE DÖNÜŞMELİ”

14 yıldır bürokrasi içerisinde çalıştığını ifade eden Hansel, 60’dan fazla yasa çalışması yaptığını belirtti.

Bu yasaların 10 veya 15’inin günlük hayata dâhil olduğunu dile getiren Hansel, 100’den fazla tüzük çalışması da hazırladığını kaydetti. Hansel, birikiminin somut hale ve hizmete dönüşmesi gerektiğini söyledi.

“UBP, UZUN YILLARDAN SONRA TEK BAŞINA İKTİDAR ŞANSINI YAKALADI”

Faiz Sucuoğlu’nun UBP genel başkanı seçilmesi sonrası, partinin hızlı değişim sürecine girdiğini ifade eden Hansel, “Faiz Bey’in yarattığı ışık ve heyecan içerisinde partimden görev istedim” dedi.

Uzun yıllardan sonra UBP’nin tek başına iktidar olma şansını yakaladığını kaydeden Hansel, “Emeğime, eğitimime, tecrübeme, kendimi geliştirdiğim alanlarla ilgili taahhütler verebilecek pozisyondayım” dedi. Hayatı boyunca UBP’ye oy vermeyen insanların bile ülkenin toparlanması için güçlü bir iktidar diyerek UBP’ye mühür vurmayı düşündüğünü söyledi.

“KISIR ÇATIŞMALAR NEDENİYLE MECLİS AÇILMADI”

Mecliste yaşana nisap sorununu hatırlatan Hansel, kısır çatışmalar nedeniyle geçen dönem meclisin açılmadığını söyledi.

Nisap üzerinden siyaset yapılmasına karşı çıktığını belirten Hansel “Reform bekleyen yasalar vardır. Reform bekleyen konularda hazırlanacak kapsamlı yasaları tartışabileceğimiz, yürürlüğe koyabileceğimiz bir altyapısı yoktur. Meclisin iç tüzüğü basit ve hantaldır" dedi. Meclisteki yapının ve çalışma düzeninin değişmesi gerektiğini kaydeden Hansel, “Bir lokma ekmeği boğazından geçirmek için o ekmeği hak etmek lazım” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA VEREMEYECEĞİMİZ DÜNYANIN HAYALİNİ SATTIK”

Üniversitelerden mezun olan gençlerle ilgili bir çalışma yapılmadığını anlatan Hansel, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını belirtti. Devletin kendi ayakları üzerinde durması için, paraya, yatırıma, insan unsuruna ve pazara ihtiyaç olduğunu dile getiren Hansel, para ve pazarın Türkiye’den bulunabileceğini, ülkeyi çevirecek insan unsurunun ise nasıl bulunabileceğini sordu.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz dünyanın hayalini sattık” diyen Hansel, ara eleman sorunu yaşandığını söyledi.

Aday adayı olması sonrası iyi geri dönüşler aldığını kaydeden Hansel, “Bu yola evlatlarımız için baş koydum” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası