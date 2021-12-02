Feyzi Hansel'den ‘Hedefler, Değerler ve Yol Haritası’ sunumu

Uluslar Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili aday adayı avukat Feyzi Hansel, Merit Hotel’de “Hedefler - Değerler ve Yol Haritası” temalı bir basın toplantısı düzenleyerek adaylık hedeflerini ve vizyonunu açıkladı.

“Hedefler - Değerler - Yol Haritası” başlığı altında katılımcılara bir de sunum yapan Hansel, milletvekili seçilmesi durumunda özellikle üzerinde çalışmak istediği başlıkları detaylı biçimde anlattı.

Basın toplantısına Feyzi Hansel’in ailesi ile birilikte hukuk ve basın camiasından birçok kişi ilgi gösterdi. Siyasete herhangi bir makam ve şöhret beklentisi ile değil, kendi çocuğuna ve tüm çocuklara daha iyi bir ülke bırakmak için girdiğini ifade eden Feyzi Hansel konuşmasında şunlar kaydetti:

“Dört yaşında bir oğlum var ve oğlumun, diğer tüm çocukların bu memlekette istediği hayatı yaşayabileceği ve çalışmaktan şeref duyacağı bir yapıya ben baş koymak zorundayım. Hedef çocuklarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ülke yaratmaktır. Bu yüzden ben partimden, partililerimden teveccüh gösterip bana bir fırsat vermelerini istirham ederim. Bu yüzden ben Ulusal Birlik Partisi’ne başvurarak aday olmak istedim çünkü yıllardır çalıştığım partim UBP’dir. Ulusal Birlik Partisi büyük bir partidir, geçmişi, tarihi, kökleri olan bir partidir. Bu parti sırası geldiğinde kendi kendine özeleştiri yapmayı da bilir. Çok yakın bir süreçte 1 senelik kayıptan sonra Sayın Dr Faiz Sucuoğlu Genel Başkanımız olmuştur ve bu rüzgarla partimizin her bakımdan rahatlayacağını, temizleneceğini ve memlekete hizmet etmek için tek başına iktidara gelmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Ulusal Birlik Partisi zor zamanların ateşten gömleklerini giyen güçlü bir partidir.”

Çalışma arkadaşları tarafından kendisi için hazırlanan videonun gösterilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşayan Feyzi Hansel, neden aday olduğunu kısa bir sunumla katılımcılara anlattı.

Hansel’in sunumundan bazı başlıklar ise şöyle:

YASAMA REFORMU

Meclisin, halkın cebini, huzurunu, refahını ve geleceğini düzenleyen faaliyetler yapması elzem olduğunu ifade eden Hansel, ekonomi, bankacılık, eğitim, çalışma hayatı, adalet sistemi, çağdaş enerji kaynakları, vergi sistemi, sosyal güvenlik sistemi gibi konuların baştan başa yeniden ele alınması ve bu alanlarda reform yapılması gerektiğini ifade etti.

Hansel, “Yaklaşık 14 yıldır, profesyonel olarak mevzuat çalışmaları yapmakta ve hükümetlere hizmet vermekteyim. Maalesef Meclis İçtüzüğü, yasama faaliyetlerini yavaşlatan ve hatta zaman zaman engelleyen bir yapı düzenlemektedir. Katıldığım sayısız komite çalışmalarından da görmekteyim ki, mevcut yapıyla, Cumhuriyet Meclisi ülkede reform yapabilecek bir yasama çalışması yapabilecek durumda değildir. Herşeyden evvel, yasama çalışmalarının etkin ve verimli olarak ve çağı yakalayacak hızda yürütülmesi için içtüzükte kapsamlı bir değişiklik gerekmektedir.” dedi.

YARGI REFORMU

Uzun yıllar avukatlık mesleğini icra eden Hansel, yargının siyaset kurumunun kısır döngüleri altında ezildiğini ve halkın bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hansel konuşmasında yargının, kesintisiz hizmet vermekte olmasına rağmen halktan git gide kopmasının ciddi bir sorun olduğunu ve bunun süratle ve olağanüstü tedbirlerle durdurulması gerektiğini, bu yapılırken de yargı bağımsızlığının, evlat gibi korunması gerektiğini ifade etti.

Feyzi Hansel, “Ülkedeki ekonomik kriz, halkın yargıya ve adalete olan ihtiyaçlarını artırmaktadır. Buna karşın, adalet sistemimizin altyapı, personel ve bütçe sorunları bir türlü çözümlenememektedir. Yüksek Adliye Kurulu ise düzenlemekle mükellef olduğu bu alanı gerektiği gibi düzenleyememekte ve maalesef siyaset kurumunun kısır çatışmalarından olumsuz etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA HAYATI REFORMU

Ülkede, pek çok iş yerinin tüm çalışanlarının maaşlarını asgari ücret üzerinden veya gerçekte olduğundan daha düşük beyan etttiğini belirten Feyzi Hansel, bu uygulamanın ciddi anlamda gelir kaybına sebebiyet verdiğini söyledi.

Hansel, “Bu uygulamayı gerçekçi hale getirmenin yolu, özel sektörde de, kamudaki barem skalasına benzer farklı statülere göre farklı bir asgari ücret uygulaması ve kıdem, hayat pahalılığı gibi unsurlara bağlı olarak her statünün içerisinde de ayrı ayrı basamaklar oluşturulmasıdır” şeklinde konuştu.

VERGİ REFORMU

Vergi alanında da gerçek bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hansel Şunları kaydetti:

“Vergi basamaklarının ve muafiyetlerin ülkedeki ihtiyaçlara, sektörlerin ölçeğine, yaratılan katma değere, yıllık gelirin dövize endekslenerek basamaklara ayrılması ve benzeri bir çok unsura bağlı olarak düzenlenmesi şarttır. Böylelikle, insanımızdan alınması murat edilen vergi oranları olabilecek en alt seviyeden başlamak üzere şekillendirilebilecek ve vergi geri dönüşlerindeki başarı yükselecektir. Bu da ülkenin yerel gelirlerini arttıracaktır.”