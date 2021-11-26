Feyzi Hansel, UBP’den adaylık başvurusunda bulundu

Parti merkezine eşi ve çalışma arkadaşları ile birlikte gelen Tanınmış Avukat ve YYK Başkan Feyzi Hansel, adaylık başvurusu sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

Hansel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Değerli dostlar, bugün hayatımda hedeflerim arasına yerleştirdiğim yeni bir yolculuk için ilk adımımı attım. Eşimin de gönül desteği ve eşiminde muvaffakati ile bütün ailemi bu yükümlülük altına sokacak yeni bir sürece başladım.

Bu sürecin neticesinde aday olma hedefim vardır. Arkasından da eğer seçilirsem, halkımız da takdir buyurur ve milletvekili olursam, memlekete hizmet hedefim vardır. Başta bu fedakarlığı gösterip ailemizi bu yükümlülük altına sokmama müsaade eden ve her şekilde yanımda olan eşime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bizim için en önemli şey seçilmek, makamlara koltuklara oturmak değil, inandığımız, çocuklarımızın yaşayabileceği, inandığımız değerlerde bir memlekete sahip olabilmek için çalışmaktır. Bizim için en büyük şeref milletvekilliğini, siyaseti ekmek kapısı olarak görmek değil, bu yolda halkın ihtiyaçlarını çözümleyecek, hepimiz için yaşanabilir bir memleket yaratacak bir düzen kurmaktır.

Bu mübarek Cuma gününde 3. Sırada müracaat yaptım, allah utandırmasın demekten başka bişey gelmez elimden. Hem ikinci ailem olan ofis arkadaşlarım, hem de bir senedir emekleriyle yanımda bulunan danışman arkadaşlarıma, şimdi daha külliyetli çalışmalar gerekecek bu yolculukta, bana sağlayacakları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun."