Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Feyzioğlu, Dursun ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile görüştü.

26 Kasım 2022 Cumartesi 10:43
132 Okunma
Feyzioğlu, Dursun ile görüştü



Büyükelçilikte gerçekleşen görüşmeye KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı Enver Öztürk de katıdı.

Görüşmede Türkiye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürüttüğü önemli altyapı projeleri  ele alındı.

28 Kasım Pazartesi günü güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak olan Büyükelçi Turan Feyzioğlu’nn  KKTC makamları ile koordinasyonun sağlanması ve Türkiye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk halkına doğrudan katkı sağlayacak büyük yatırımlarının bir an önce sonuçlandırılması için Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) eliyle çalışma yürüteceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvanseverler eylem yaptı!
Hayvanseverler eylem yaptı!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İsmail Zabitler hayatını kaybetti
İsmail Zabitler hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim