Feyzioğlu: Fiziki koşullara ilişkin sıkıntıları biliyorum! 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin Konsolosluk Şubesine her gün uğradığını ifade eden Metin Feyzioğlu, hizmet alan TC ve KKTC vatandaşları ile canla başla çalışan memurların hatırını sorduğunu dile getirdi.

“Fiziki koşullara ilişkin sıkıntıları biliyorum” diyen Feyzioğlu, kısa süre içinde herkesi memnun edecek iyileştirmelerin olacağını açıkladı, “Takipteyim…” dedi.

Feyzioğlu, Gazimağusa Konsolosluğunun yakında açılacağını da vurguladı.