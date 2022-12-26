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Feyzioğlu'ndan Rumlara: Soykırımcısınız

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:44
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Feyzioğlu'ndan Rumlara: Soykırımcısınız



Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle birlikte, şanlı direnişin kalesi Erenköy'ü ziyaret etti. Feyzioğlu ve öğrencilere ziyaretlerinde Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.

Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Feyzioğlu, 'Yurtlarını terk etmeyi reddeden Erenköy'ün ve civar köylerin kadın ve çocuklarının haftalarca mağarada saklanmak zorunda kaldıklarını belirterek, 'soykırımcı Rumlar' ifadelerini kullandı.

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