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Feyzioğlu: ‘Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar, bu vazgeçilmez"

20 Eylül 2019 Cuma 11:38
Feyzioğlu: ‘Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar, bu vazgeçilmez"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Necdet Basa koordinatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirilen ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ paneline katıldı.

Prof. Metin Feyzioğlu Panelin açılışında ‘Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar, bu vazgeçilmez, değişmesi teklif bile edilemez bir kuraldır’ dedi.

‘Kıbrıs Türkünün refahı Türkiye’den başlar Türkiye’nin refahı KKTC’den başlayacaktır’ ifadelerini kullanan Feyzioğlu, Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs stratejisinde artık temel değişikliklere gidilmesi zorunluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Feyzioğlu, Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık konumunda gördüğünü söyleyerek, ‘adada iki toplumlu federasyon hedefinin Annan Planı Rumlar tarafından yüzde 76 oyla reddedilmesiyle sonlandığını söyledi.

‘Kıbrıs’ta gerçekçi çözüm, Rumlarla birleşme çabasını bırakmak ve KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak refah ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır’ diyen Feyzioğlu ‘Kıbrıs’ta gerçekçi çözüm, rumlarla birleşme çabasını bırakmak ve KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak refah ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır’ diyen Feyzioğlu, KKTC’nin rafehı için gerekli öneleri sıraladı.

‘Hayvancılıkta teknolojik gelişme, Uluslararası hava taşımacılığı ambargosuna karşı hukuki mücadele, Doğu Akdeniz karbon yataklarında uluslararası hukuktan kaynaklı haklardan taviz verilmemesi, Kapalı Maraş’ın vakıf malı olduğunun anlatılmasını’ önerileri arasında sayan Feyzioğlu; ‘Hayvancılıkta teknolojik gelişme, Uluslararası hava taşımacılığı ambargosuna karşı hukuki mücadele, Doğu Akdeniz karbon yataklarında uluslararası hukuktan kaynaklı haklardan taviz verilmemesi, Kapalı Maraş’ın vakıf malı olduğunun anlatılmasını, bu konuda görev gücü oluşturulmasını’ önerileri arasında saydı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
FEYZİOĞLUKıbrısTürkiye
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