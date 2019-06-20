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Fiber optik kablo koptu, Girne’ye internet verilemiyor

20 Haziran 2019 Perşembe 21:44
Fiber optik kablo koptu, Girne’ye internet verilemiyor

Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin açıklaması şöyle:

"Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de

Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo kopmuştur. Bu sebepten dolayı Girne bölgesine

İnternet verilememekte, diğer bölgeler de Türkiye’ye giden yedek hat üzerinden çıkış yaptığı

için yavaşlamalar yaşanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı ve Telefon Dairesi konu ile ilgili

bilgilendirilmiş ve arıza giderme çalışmaları başlamıştır. Şu an için arızanın ne zamana

düzeleceği konusunda bir bilgi mevcut değildir. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam

edeceğiz."

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vatanperver 2019-06-20 22:41:03

Her isiniz yarim,iskarta.

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