Fiber optik kablo koptu, Girne’ye internet verilemiyor

Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo koptu.
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin açıklaması şöyle:
"Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de
Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiber optik kablo kopmuştur. Bu sebepten dolayı Girne bölgesine
İnternet verilememekte, diğer bölgeler de Türkiye’ye giden yedek hat üzerinden çıkış yaptığı
için yavaşlamalar yaşanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı ve Telefon Dairesi konu ile ilgili
bilgilendirilmiş ve arıza giderme çalışmaları başlamıştır. Şu an için arızanın ne zamana
düzeleceği konusunda bir bilgi mevcut değildir. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam
edeceğiz."
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