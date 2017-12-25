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Fiberoptik kablolar koptu

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Ülkemizin kronik problemlerinden biri haline gelen internet kesintisine bugün bir yenisi daha eklendi. 

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:41
Fiberoptik kablolar koptu
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Ülkemizin kronik problemlerinden biri haline gelen internet kesintisine bugün bir yenisi daha eklendi. 

Mağusa ile Lefkoşa arasındaki fiber optik kablo kazı çalışmaları sonucunda koptu, Mağusalı internetsiz kaldı, telefon hattı üzerinden çalışan POS cihazları çalışmadı.

Saat 11:00 sıralarında Lefkoşa ile Mağusa arasında bulunan iki fiber optik kablodan birinde yaşanan kopma nedeni ile ADSL iletişimi, Telefon hattı ile çalışan POS cihazlarına ait data iletişimi ve kopan fiber optik hat üzerinden hizmet alan İnternet servis sağlayıcıların erişimi tamamen kesildi. 

Telekomünikasyon Dairesi ekiplerinin kopan fiberin yeniden birleştirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, aynı optik hattın daha önce de bir çok kez koptuğu ve yapılan birleştirmelerin kalite kaybına yol açtığı da edinilen bilgiler arasında.

Polis, vatandaşların arıza giderilene kadar Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne 0548 8114000, İskele Polis Müdürlüğü’ne 0548 8117000 numaralı hatlardan ulaşabileceğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 16:30
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Süleyman Soydag 2017-12-25 16:57:06

Yapılan çalışmalar kazılar hep insan haralarından oluyor çünkü her iş tahmin üzerine yapılıyor halbuki tüm bu işler için cihaslar var ve ön işlem olarak kaploların boruların veya her hangi bir madenin tesbitini yapabilen bu cihazlar var ve üçretleri de £ 1000 yani 5000 TL ödenecek çok az bir ücret İngiltere'de tüm elektrik kabloları Gas ve telefon kaploların yer altında olduğundan yerin filimleri çrkilmeden kazı yapılamaz .

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