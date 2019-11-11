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Fidan dikimi yapılacak

“Bugün Fidan Yarın Nefes: 11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol” kampanyası çerçevesinde, fidan dikimi bugün gerçekleştiriliyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:31
Fidan dikimi yapılacak

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki kampanya çerçevesinde ülkemizde de düzenlenecek olan etkinlik, Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde Kurudere mevkiinde 10:00 – 11:00 saatlerinde TC saati ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Fidan dikim etkinliğine tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması bağlamında, saat 11:11’de, 81 ilde 2023 noktada toplamda 3 saat içinde 11 Milyon fidan dikileceği kaydedilen açıklamada, “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakmak adına dünya rekoruna koşulacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılacak ve tüm Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan 81 ilde toplam 11 milyon fidanın dikim organizasyonuna destek olmak ve ülkemizde de bu farkındalığı yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı tarih ve saatlerde olacak şekilde etkinlik düzenlenecektir” denildi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Fidan Dikimi
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