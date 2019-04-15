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Fidan satışına başlanıyor

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:49
Fidan satışına başlanıyor
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa -Güzelyurt ve Türkmenköy fidanlıklarından satışa hazır hale gelen Narenciye, İncir, Nar, Dut, Asma, Gül çeşitleri ve çeşitli süs bitkilerinin temin edilebileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Halkımızın yoğun ilgisi ile artan fidan taleplerini karşılamak amacıyla ülkemizde adaptasyonu ve verimi yapılan denemeler ile ispatlanmış çeşitlerin satışına, 16.04.2019 (yarın) tarihi itibarı ile başlanacaktır.

Satış yerlerimiz olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa – Güzelyurt ve Türkmenköy fidanlıklarından satışa hazır hale gelen Narenciye, İncir, Nar, Dut, Asma, Gül çeşitlerimiz ve çeşitli süs bitkileri temin edebilecektir.

Ayrıntılı bilgi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lefkoşa Fidanlık Tel. 0392 2279429, Güzelyurt Tel. 0392 7142118 ve Türkmenköy Fidanlık Tel. 0392 3778156 numaralı telefonlardan alınabilir.
(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Fidan Satışı
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