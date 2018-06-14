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Fikret Hoca İskeleli dünya şampiyonunu ziyaret etti

İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli, geçtğimiz ay dünya vücut geliştirme şampiyonu olan ve İskele’de spor salonu işleten Görkem Çırakoğlu’nu ziyaret ederek tebrik etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:22
Fikret Hoca İskeleli dünya şampiyonunu ziyaret etti

“İskele’nin adını dünyaya duyuran kardeşimizle gurur duyduk” diyen Civisilli, 27 yıllık öğretmen olduğunu, öğrencilerine daima spor alışkanlığı aşıladığını, gençlerin sporla ilgilenmesinin çok önemli olduğunu, sağlıklı nesiller için çocukların genç yaşta spor alışkanlığı kazanması gerektiğini söyledi.

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SPORCULAR MALİ ZORLUKLARLA UĞRAŞIYOR

2018  WABBA Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu ve şampiyonlar şampiyonu olan Görkem Çırakoğlu ise Halter Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun desteği ile çalıştığını ancak sponsorluk gerektiren çalışmaların imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyinde vücut geliştirme sporu ile ilgilenen gençlerin karşılaştıkları sorunları aktaran Çırakoğlu, merkezi ve yerel idarelerden de mali yardım beklediklerini belirtti. İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli ise İskeleli gençlerin sporla ilgilenmelerini teşvik edeceklerini, maddi katkı olarak yapılabilecek ne varsa belediye olarak yapacaklarını söyledi.

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