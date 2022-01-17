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Fikri Ataoğlu: Amacımız kalıcı büyüme sağlamaktır

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "DP’nin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, bu olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek kamu verimliliğini artırmak, kalıcı büyüme sağlamaktır” dedi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:30
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Fikri Ataoğlu: Amacımız kalıcı büyüme sağlamaktır
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret ederek odanın sıkıntılarını dinledi. Ataoğlu ve beraberindeki milletvekili adayları partinin seçimlere yönelik görüşlerini paylaştı.

“GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

Ataoğlu, “Ülkemiz tarihinde, çeşitli ekonomik kalkınma programları uygulanmıştır. Yaşanan tecrübeler, serbest piyasa sistemi içinde işleyen, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflığın hakim olduğu ekonomilerde, daha sıhhatli bir gelişme ve kalkınmanın sağlandığını göstermektedir. DP, ekonomik faaliyetlerin nihai amacının insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğuna inanmaktadır. İnsanımızın girişimcilik ruhu, ekonomik gelişmenin en önemli kaynağıdır. Devletin ekonomideki temel rolü, piyasalarda serbest rekabet koşullarını sağlamak ve girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmaktır” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ UYGULAMALARA SON VERECEĞİZ”

Uygulanan yanlış politikalara da değinen Ataoğlu, “Devlet, yapacağı düzenleme ve denetimlerle, serbest piyasa sisteminin işleyişindeki aksaklıkları gidermeli, verimliliği artırmalı ve sistemin kötüye kullanılmasını önlemelidir. Uygulanan yanlış programlar ve yönetim hataları yüzünden gerekli reformlar yapılamadığı için ülkemiz, verimsiz bir kamu, düşük büyüme, adaletsiz gelir dağılımı ve yüksek işsizlik gibi ciddi sorunların içine düşmüştür. DP’nin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, bu olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek kamu verimliliğini artırmak, kalıcı büyüme sağlamaktır” dedi.

Ziyarette KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKTEZOFikri Ataoğlu
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