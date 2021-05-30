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Fikri Ataoğlu: “Anavatan Türkiye yetkililerinden, KKTC'den dönüşlerde PCR şartını kaldırması için girişim başlattık, olumlu yanıt bekliyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC ziyaretleri sonrasında, gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse de 3’ncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinde aranan PCR zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik olarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından talepte bulunduklarını belirterek, olumlu yanıt beklediklerini ifade etti

30 Mayıs 2021 Pazar 22:17
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Fikri Ataoğlu: “Anavatan Türkiye yetkililerinden, KKTC'den dönüşlerde PCR şartını kaldırması için girişim başlattık, olumlu yanıt bekliyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC ziyaretleri sonrasında, gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse de 3’ncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinde aranan PCR zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik olarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından talepte bulunduklarını belirterek, olumlu yanıt beklediklerini belirtti. 

Bakan Ataoğlu, taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından olumlu karşıladığını, ileriki gülerde kararın, açıklanacağını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güvenli Ada konumunda bulunan KKTC’nin, bu uygulama ile gerek Türkiye vatandaşları gerekse de diğer ülke vatandaşları tarafından tercih kriterleri açısından daha avantajlı konuma geleceğini, bunun da ülke turizmine büyük katkısı olacağını aktardı.

Bakan Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına talep ettikleri, KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne geri dönüşlerde uygulanan PCR test zorunluluğun kaldırılması ile birlikte, özellikle pandemi sonrasında tatil için Türkiye’yi tercih edecek olan ülke vatandaşlarının tatillerinin bir kısmını KKTC’de geçirip, Türkiye’ye geri dönmelerini cazip hale getireceğinin de altını çizdi.

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:55
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