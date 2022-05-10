Fikri Ataoğlu: Bana göre, erken seçimi kimsenin dile getirmemesi gerekiyor

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ataoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyerek, “Hayırlı olmasını diledik... Yarın Parti Meclisi’nden yetki aldıktan sonra temaslarına başlayacağından bahsetti” dedi.

Ataoğlu, gün içerisinde bazı UBP’li milletvekilleri ile görüşmeler yaptıklarını da belirterek, “Yarın PM’nin toplanacağından ve bir yetki verileceğinden bahsettiler” ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir görüşme talep edilmesi halinde parti yetkili organlarından yetki alacaklarını aktaran Ataoğlu, 100 günlük icraat programının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Ataoğlu, “Bana göre kimsenin erken seçimi dile getirmemesi gerekiyor... Halk artık bizden icraat bekliyor. Bu dönem içerisinde bizim seçim deyip, seçime gitmemiz doğru değildir. 50 tane vekile düşen, ‘hep birlikte neler yapabiliriz’ olmalıdır, gailemiz memleket olmalıdır” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI