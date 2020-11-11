Fikri Ataoğlu: “Ben küstüm oynamam olayının olmaması lazım”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Levent Kutay’ın BRT ekranlarında hazırladığı ve sunduğu ‘50+1’ programına konuk oldu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, parlamentodaki 6 siyasi partinin de ‘ben küstüm, oynamam’ olayına girmemesi gerektiğini, bu yapıldığı sürece vatandaşı olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Ataoğlu, “6 tane siyasi parti el ele verip halkın beklentisi doğrultusunda hükümetin oluşturulmasına yardım etmeliyiz, esas olan budur. 6 siyasi parti el ele, omuz omuza, elini taşın altına koyarak icraat hükümetini kurmalı ve vatandaşın beklentisini karşılamalıdır” dedi.

“MUHALEFETTE OLSAK KATKI KOYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermesinin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Saner, siyasi partilerle ayrı ayrı bir araya gelerek görüş alışverişi yapmıştı.

Genel Başkan Ataoğlu, DP olarak hükümet içerisinde olmasalar bile, muhalefet partisi olarak halkın beklentileri ve menfaatleri dolayısıyla görüşlerini olumlu olumsuz beyan edeceklerini aktardı.

Ataoğlu’nun icraat hükümeti konusunda yaptığı açıklamada, “elimizi taşın altına koymaya hazırız. Muhalefete de olsak, hükümette de olsak katkı koyacağız” ifadelerini kullandı.

“İCRAAT HÜKÜMETİ DEĞİL, AZINLIK HÜKÜMETİ OLUR…”

UBP-YDP-DP arasında koalisyon hükümeti kurulamayacağına dikkat çeken Ataoğlu, “İcraat hükümeti değil, azınlık hükümeti olur” diyerek sözü geçen partilerin Meclis’teki toplam Milletvekili sayısının 26’nın aşağısında olduğunu aktardı.

Azınlık hükümeti yolu seçilmesi durumunda; “Sayının düşmesiyle ara seçim olması gerekir. Haziran ayında bütün ada genelinde sandık kurulmalı, eğer o gün ara seçim olacaksa sandık kurulacaksa erken seçim olayı olabilir” diyen Ataoğlu, “Hazirandaki seçime değil vatandaşa çare üretmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Halkın beklentisinin 'icraat hükümeti' olduğunu savunarak, 'önemli olanın halkın menfaati çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğinin' altını çizen Ataoğlu, “8-9 aylık süre içerisinde birçok olumsuzluk yaşadık” dedi.

“UZUN VADELİ İCRAAT HÜKÜMETİ OLMALIDIR”

Pandemi sürecinin ardından erken seçime ekonominin el vermediğini ve toplumun bunu kaldıramayacağını dile getiren DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Geniş tabanlı bir hükümet olsa bile nereye kadar gidebilir? Uzun vadeli icraat hükümeti olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fikri Ataoğlu, erken seçimin ve Haziran ayında gerçekleşmesi muhtemel olan Milletvekili seçiminin ötelenmesi gerektiğine dikkat çekerek hükümetin geniş tabanlı olsa bile 2023’e kadar ötelenemeyeceğini 2022 Mayıs sonuna ötelenebileceğini söyledi.

Olacak olan seçimleri bütçenin kaldıramayacağını, halkın erken seçimi tasvip etmediğine işaret eden Ataoğlu, ötelenmesi gerektiğini kaydetti.

KIBRIS POSTASI