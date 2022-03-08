Fikri Ataoğlu: Bizim hedefimiz, pandemi öncesi turizm dönemini yaşamaktır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp, sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

Ataoğlu, UBP-DP-YDP hükümet modeli oluşurken, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile “bizden doğacak herhangi bir sıkıntı olmayacak” şeklinde konuştuğunu dile getirdi.

“24 vekile sahip olan UBP, kendi içerisinde doğacak sorunları kendi çözer” diyen Ataoğlu, halkın uzun, istikrarlı ve hizmet alacağı bir hükümet modeli istediğini vurguladı.

Kabinede olabilecek olan değişiklerin konuşulmasına da dikkat çeken Ataoğlu, Sucuoğlu’na bu konuyu sorduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Ucunun açık olduğunu ancak şu anda bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ancak UBP PM’ye bu konuyla ilgili bilgi verdiğini, gerektiği zaman bir değişiklik olabileceğini söylediğini aktardı.”

“BİZE DÜŞEN GÖREV DESTEKLEMEK, BİZDEN YANA BİR SIKINTI YOK”

Ataoğlu, dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminde tek aday Zorlu Töre’nin beşinci turda seçilmesini de değerlendirerek, “Bize düşen görev desteklemektir. Bizden yana herhangi bir sıkıntı yok. YDP ile DP olarak oturduk konuştuk, bir sıkıntı yaşanmaması gerektiğini söyledik. Kimse Töre’ye itiraz etmedi. Toplam 5 vekil olarak, biz anlaştığımız protokol ne ise onu uyguladık” dedi.

Meclis Başkanlığı seçimi sırasında, UBP’li vekillerin oylarının fotoğrafını çektiği yönündeki haberleri de değerlendiren Ataoğlu, “Ben görmedim orada değildim, dışarıda konuşulanları duyduk” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK ÜST KURUL ÖNERİSİ

Ekonomik açıdan, ülkenin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu da vurgulayan Ataoğlu, Başbakan Sucuoğlu’na bir Ekonomik Üst Kurul oluşturulması yönünde bir fikir sunduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, “Bütün siyasi partilerin yer alacağı bir kurul olsun, herkes kendi fikrini ortaya koysun dedik. Birbirimizi eleştireceğimize, önerilerimiz var ise masaya yatıralım ve çıkış yolunun ne olduğunu hep beraber bulalım. Sayın Başbakana bunu önerdim” diye konuştu.

ATAOĞLU’NDAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU...

Mevcut hükümetin alternatifler yaratmak zorunda olduğuna da dikkat çeken Ataoğlu, “Samimi olunursa ve bu kızgınlık, dargınlık buzdolabına kaldırılırsa, birlik beraberlik içerisinde olunulursa hükümetin uzun bir süre gitmeme gibi durumu yok” dedi.

Dövizdeki artış nedeniyle bazı zamların da kaçınılmaz olduğunu aktaran Fikri Ataoğlu, bütçe açığına işaret etti, “Bütçe açığının kapanması için turizm, inşaat sektörü veya yükseköğrenimin önünü açabiliriz. Bunlar üzerinde oturup etraflıca çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM HEDEFİMİZ, PANDEMİ ÖNCESİ TURİZM DÖNEMİNİ YAŞAMAK”

Ataoğlu, pandemi şartlarının turizmi olumsuz etkilediğine işaret ederek, “Çıkan vakalara baktığımız zaman artık aşılanmış oluşumuzdan dolayı gelen turistlerin de aşılanmış olmalarından ötürü turizm yavaş yavaş açılır bir pozisyona geldi” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’nin etkilenmesi halinde KKTC’nin de etkileneceğini belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim hedefimiz, pandemi öncesi turizm dönemini yaşamaktır. O dönem içerisine baktığımızda, turistlerin gelirlerinden bütçe açığının yüzde 50’sini karşılıyorduk. Yine daha önce başlattığımız kış turizmini 1 Mart itibarıyla başlattık. Kış turizmi kapsamında, bir haftalık konaklama yerine iki haftalık konaklamaya çıkardık.”

Ataoğlu, bugün turizm paydaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, yarın Antalya’ya giderek, birçok temasta bulunacaklarını söyledi.

Ülkeye gelen turistlerin dışında, başka ülkelerden de misafirler getirmek istediklerini aktaran Ataoğlu, farklı farklı ülkelerden gelecek olan fenomenlerin tanıtım filmleri ile kısa, orta ve uzun vadeli adımlar atılabileceğini dile getirdi.

MÜZELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE...

Fikri Ataoğlu, müzelerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaların var olduğunu da belirterek, dünyanın her yerinde bu uygulamanın yapıldığını, yine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kontrolünde olacağını kaydetti.

“KONU UÇAK BİLETLERİYSE BUNA ÇALIŞILMALI”

Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin ‘iç hatları’na alınması hususundaki konuyu değerlendiren Ataoğlu, bilet fiyatlarının önemine dikkat çekti, “Konu, uçak biletleriyse bunun üzerinde çalışılmalıdır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’nun yeni hava yolu şirketine ilişkin açıklaması hakkında da konuşan Ataoğlu, yarın veya Perşembe günü ilgili kişi ile Antalya’da bir görüşmesi olacağını belirtti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI