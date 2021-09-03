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Fikri Ataoğlu, Denktaş’ın anıt mezarı için harekete geçti

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması, müzenin bitirilmesi ve bakımı ile idamesi amacıyla birtakım girişimler yapmak için harekete geçtiğini duyurdu.

03 Eylül 2021 Cuma 19:29
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Fikri Ataoğlu, Denktaş’ın anıt mezarı için harekete geçti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’li vekil Serdar Denktaş’ın babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarı ile ilgili serzenişini son derece haklı bulduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Bu durum Kurucu Cumhurbaşkanı’nın aramızdan ayrılmasından sonra geçen 10 yılda görev yapan tüm hükümetlerin ve tüm devlet yöneticilerin ortak utancıdır” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ailenin kararına saygı duymakla birlikte, Fikri Ataoğlu olarak, Liderimize layık bir anıt mezarın tamamlanması, müzenin bitirilmesi ve hepsinden önemlisi bakımı ile idamesi amacıyla birtakım girişimler yapmak için harekete geçmiş durumdayım.

Girişimlerim sonrasında aldığım neticeleri ise önce aileyle sonra da kamuoyu ile paylaşacağım.”

Son Güncelleme: 03.09.2021 19:39
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