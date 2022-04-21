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Fikri Ataoğlu: DP olarak sorumluluktan kaçmayız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, beş partili bir mutabakat hükümeti kurulması gerektiğini söyledi, "DP olarak sorumluluktan kaçmayız" dedi.

21 Nisan 2022 Perşembe 16:38
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Fikri Ataoğlu: DP olarak sorumluluktan kaçmayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Tatar, bu kapsamda Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Ataoğlu’na DP milletvekilleri Hasan Tosunoğlu ile Serhat Akpınar da eşlik etti.

Ataoğlu, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak, hükümetin hızlı bir şekilde oluşması gerektiğine vurgu yaptı.

DP olarak sorumluluktan kaçmayacaklarını da söyleyen Ataoğlu, dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamaya dikkat çekti, beş partili bir mutabakat hükümeti kurulması gerektiğini yineledi.

Ataoğlu, “Yarın Cumhurbaşkanımız UBP ve CTP ile görüştükten sonra uygun göreceği herhangi bir siyasi partiye hükümeti kurma görevini verecek. İnşallah bu hükümet halkımızın beklenti içerisinde olduğu bu süreçte hızlı bir şekilde oluşur ve halka daha olumlu alternatifleri sunma şansını bulmuş oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın da CTP ve UBP ile görüşecek.

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