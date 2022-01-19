Fikri Ataoğlu: Milletin vekili, her zaman halkının yanında olmalı

Haber Kıbrıs web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, genel başkanlık görevini aldıktan sonra, heyecanlarını partililere yansıttıklarını, Parti’nin Kurucu Genel Başkanları ile de bir araya gelerek, DP’nin hareketlenmeye, günden güne büyümeye başladığını kaydetti.

“DP, GÜÇLÜ BİR ŞEKİDLE HÜKÜMETTEKİ YERİNİ ALACAK”

DP’ye yoğun katılımın olduğunun altını çizen Ataoğlu, “DP Ailemize katılan herkes, Partimizin büyümesi için canla başla katkı koyuyor” ifadelerini kullandı. Her kitleye hitap eden, pırıl pırıl 49 yeni adayları olduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre partilerinin 3’üncü parti konumunda olduğunu bu durumda DP’nin hükümette güçlü bir şekilde yerini alacağını söyledi.

“DP için artık baraj sorunu konuşulmuyor. DP artık kilit parti olmaktan çok uzakta, KKTC’nin en köklü 3 partisinden biri olarak bir kitle partisi haline gelmiştir” diyen Ataoğlu, partinin bu kısa süre içinde büyümesinden rahatsız olan kesimlerin olduğunu, bunun da kendileri için artı bir motive ve sevinç kaynağı teşkil ettiğini belirtti.

“Biz sadece önümüze bakıyoruz” diyen Ataoğlu, projelerinin hayata geçirmeleriyle ilgilendiklerini partisinin, geçmişten günümüze kadar doğru yolda olduğunu söyledi.

Toplumun DP’ye olumlu baktığını da dile getiren Ataoğlu, yaptıkları köy ziyaretlerinde olumlu yorumlar duymalarının kendilerini mutlu ettiğini, DP’nin halk nezdinde bir umut partisi konumunda olduğunun da farkında ve sorumluluğunda olduklarını kaydetti.

“DP, HÜKÜMET KURABİLECEK BİR NOKTAYA GELMİŞTİR”

DP’nin artık kilit parti değil, bir kitle partisi olduğunun altını çizen Ataoğlu, partisinin hükümeti kuracak bir parti tabanına ulaştığını, yaptıklarıyla farkını ortaya koyduğunu ve bu farkı da artık vatandaşın fark ettiğini kaydetti.

“KUZEY KIBRIS’A DEĞER”

İlçelere yönelik çalışmalar yaptıklarını genel olarak ise “Kuzey Kıbrıs’a değer” dediklerini belirten Ataoğlu, bölgelerdeki sıkıntıların ne olduklarını bildiklerini, planlı altyapı çalışmaları olduklarını ve bunun için de bu sloganı söylediklerini ifade etti.

“HİÇBİR PARTİNİN TEK BAŞINA İKTİDAR OLMA ŞANSI YOKTUR”

Hiçbir partinin tek başına iktidar şansının olmadığının altını çizen Ataoğlu, kendisinin bu süre içerisinde hiçbir partiyi kötüleme niyetinde olmadıklarını, toplumsal barışın ve ülkenin içinde bulunduğu sağlık, ekonomik ve yapısal durumun ancak toplumsal barış içerisinde, çözüm odaklı siyasetlerle çözülebileceğinin altını çizdi.

“PROJELERİMİZİN KİMLER VE NEDEN ENGELLEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Partisinin tek arzusunun yapılan projelerinin hayata geçirmek olduğunu söyleyen Ataoğlu, Mağusa Yat Limanı ihalesinin Merkezi İhale Komisyonu’nda olduğunu, tüm ilçelerdeki yeni müzelerin açılmasıyla ilgili ortaya koydukları çabanın kimler tarafından engellendiğinin bilindiğini söyledi. Ataoğlu ayrıca, Bakanlığı döneminde hazırlanan imar planlamalarının da kimler tarafından neden engellendiğinin bilindiğini de kaydetti.

Girne Antik Yat Limanı ile ilgili de attıkları ilk adımın önlerindeki süreçte sonuçlanacağını ifade eden Ataoğlu, “Orada 4 adım var. Birinci adım; zincirli kuleyle, gümrük binası, yürüyüş yolu duvarlarının restorasyonu, ikincisi; yürüyüş yolunun yapılması, üçüncüsü; duvarların yekpare görüntüsü, dördüncüsü; deniz içi mendirek, Girne Kalesi restorasyonu ve yat limanının büyümesi projesi. Bunlar bizim yaptıklarımız projeler. Bunlar için ihaleye çıkılıp hangi kişi alacaksa projeyi hayata geçirecek” dedi.

Güzelyurt Tren İstasyonu ve Güzelyurt müzesinin yarın açılacağına işaret eden Ataoğlu, “Oraya gidip ‘müzeyi açtım’ dememe gerek yok. Bölge halkı biliyor orası nasıldı, ne hale geldi” diye konuştu.

“İSTİKRAR İÇİN 5 YILLIK HÜKÜMET KURMA ARZUSUNDAYIZ”

Ataoğlu, siyasette istikrarın, uzun ömürlü hükümetlerle olabileceğini belirttiği konuşmasında, samimi ve gerçekçi olunması gerektiğini belirtti.

Milletvekili sayısının önemine değinen Ataoğlu, “Milletvekili sayısı risk sınırları içerisinde olduğu zaman sıkıntı yaşarsınız. O sıkıntıları yaşamamanız lazım. Oluşacak hükümet modeli 5 yıl sürebilecek hükümet modeli olabilmesi lazım ki ülkede istikrarı yakalayabilelim” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZ İÇİN SOSYAL KONUT PROJELERİMİZ HAZIR”

Sosyal konut projelerinin de olduğunu anlatan Ataoğlu, “2014 yılında Meclis’e sundum. Müteahhitler Birliği’ne yaptığım ziyarette yine gündeme geldi. Kırsal kesim arsalarını dağıttığınız zaman, altyapı eksiklerini de yapsanız bile bu kez insanlarımızın karşısına, konut yapabilme güçlüğü çıkacaktır. Biz de DP olarak, kırsal kesim arsası yerine, bölgesine ve yöresine, gençlerimiz kendi doğup büyüdükleri yerleri terk etmek zorunda kalmaması için, kira öder gibi ev sahibi olmaları yönünde bir proje üzerinde çalışmalarımızı ve bu yöndeki istişarelerimizi sürdürüyoruz” dedi.