Fikri Ataoğlu: “Parti olarak yardım etmeye hazırız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclis Kurulu’nun kürsüsünden açıklama yaparak yeni kurulacak olan hükümete değindi.

Müdahale olduğu konusundaki tartışmalarda yer almayacakları mesajını veren Ataoğlu, “Parti olarak bizi çok da ilgilendirmiyor, partiden yapılacak açıklamalar sonrasında bilgi sahibi oluruz bizi ilgilendirmez” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümeti kurma görevinin verilmesiyle ilgili konuşan DP Genel Başkanı Ataoğlu, geçtiğimiz dönemden bugüne kadar birçok alternatif hükümet modelleri olduğuna dikkat çekti.

Ataoğlu, muhalefetin yardımcı olabileceğine inanılan bir hükümet modeli olması gerektiğine değinerek, “Parti olarak yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Alternatif hükümet modelleri değerlendirilerek hızlı bir şekilde hükümet kurulmasının önemine tekrar dikkat çeken Ataoğlu, “Elimizi taşın altına koyacağımızı ifade etmek isterim. Toplumun yararına, menfaatine ve beklentilerine yararlı olmasını dilerim” dedi.

DP Genel Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birçok alternatif modellerin olduğu el birliğiyle çalışmış olması gerektiğine inancımdan dolayı önümüzdeki bu süreçte ekonomi ve turizmin nasıl hayata geçebileceği konusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışılarak alınacak tedbirler alınmalıdır.”

KIBRIS POSTASI