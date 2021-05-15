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Fikri Ataoğlu : “Ramazan Bayramı tatili, haziran ayı için sınav niteliğindedir.”

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla faaliyete geçen iç turizme yönelik, hem otellere hem de vatandaşlara yönelik uyarılarını yineledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:46
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Fikri Ataoğlu : “Ramazan Bayramı tatili, haziran ayı için sınav niteliğindedir.”

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Fikri Ataoğlu “Ramazan Bayramı tatili, haziran ayı için sınav niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında “Güvende Kal” sertifikası alarak, iç turizme yönelik hizmet veren turizm tesisleri ile bu kapsamda bayram tatilini otellerde geçiren vatandaşlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

Ataoğlu, bayram öncesinde yapmış olduğu açıklama ile Ramazan Bayramı’nı iç turizme yönelik hizmet veren otellere ve tatilini bu otellerde geçirecek olan vatandaşlara  pandemi tedbirlerine uymaları hususundaki önemi yineleyerek, 1 Haziran açılımı için, bayram tatilinin  sınav niteliği taşıdığının altını çizdi.

1 yılı aşkın bir süreden beridir, pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan turizm sektörünün, Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle iç turizmin hareketlendiğini, gerek vatandaşların pandemi koşullarında birazcık nefes alması gerekse de turizm sektörünün az da olsa hareketlenmesinin önemli olduğunu belirten Ataoğlu, haziran ayının ilk haftasında çift PCR, çift aşı ile ülke turizminin açılımı için Ramazan Bayramı tatilinin hem oteller hem de vatandaşlar açısından  sınav niteliğinde olduğunun altını çizdi.

“İLK İZLENİMLER, HAZİRAN AÇILIMI İÇİN GAYET OLUMLU”

“Bakanlık olarak yapmış olduğumuz denetim ve gözlemler sonucunda, iç turizm kapsamında bayram tatillerini otellerimizde geçiren vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uygun hareket ettiklerini, otellerimizin de aynı hassasiyetle pandemi tedbirlerini elden bırakmadan hizmet verdiklerini şu ana kadar gözlemlemiş durumdayız” diyen Ataoğlu, bayram sonrasında doluluk oranları ile ilgili resmi açıklamanın Bakanlık tarafından yapılacağını, ancak şu ana kadar gelen bilgilerin, gerek doluluk gerekse de pandemi kurallarının uygulanması noktasında olumlu olduğuna dikkat çekti. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ayrıca halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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