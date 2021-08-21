Fikri Ataoğlu: Rum ve Yunan zihniyeti ile bir 50 yıl daha kaybedilemez

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile yaptığı gayri resmi görüşmeyi ağır şekilde eleştiren Rum ve Yunan siyasilerini sağ duyuya davet etti.

Dostane bir görüşmeye bile teamül edemeyen Rum ve Yunan zihniyeti ile bir 50 yıl daha kaybedilemeyeceğini söyleyen Ataoğlu, bundan sonra başlayacak olan olası görüşmelerin de sağlıklı sonuç vermeyeceğini söyledi.

Rumların her fırsatta Kıbrıslı Türklere karşı sergilediği ırkçı davranışlardan ötürü, Rum ve Yunan zihniyetini açıkça yansıttıklarını belirten Ataoğlu, tüm dünyanın bu durumu görüp sadece izlediğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği’nin tek taraflı tutum sergileyerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni AB üyesi yaptığına değinen Ataoğlu, o günden itibaren çözümsüzlüğün resmileştiğini ifade etti.

Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan’ın Kıbrıslı Türklere olan ilgi ve sevgisinden rahatsız olan bu zihniyetin gelecek nesillere de bunu aşılayıp, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü kalıcı kılmak istediğini vurguladı.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türkleri her zaman yok sayan bu zihniyet, Kıbrıslı Türklere destek olan şahıslara da saldırarak, baskı ve tehditlerle sindirme politikasını devreye koyuyor.

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ambargo ve izolasyonları her fırsatta dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Derdi çözüm ve barış olan hiç kimseye karşı değiliz. Kıbrıslı Türklerin varlığını ya kabul edecekler, yada kabul edecekler.

Kıbrıslı Türkler olarak hiçbir din, dil ve ırk ayrımı yapmadan her milletten gelen misafirlerimize eşit şekilde davrandığımızı vurgular, barış ve huzur içinde yaşanabilecek bir Kıbrıs’ı gelecek nesillere bırakmak arzusundayız.

Bunca yapılan saldırı karşısında Sayın Liane den Haan’ın paylaştığı görüşlere bir kez daha katıldığımı belirtir, KKTC halkı olarak Liane den Haan’ı her zaman ülkemizde misafir etmekten gurur ve mutluluk duyarız.” diye konuştu.