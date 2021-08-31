Fikri Ataoğlu, TC teknik heyetinden petrol sızıntısına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetini kabul ederek, gelinen son durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığı ile çekilen sızıntı ile ilgili son görüntüler üzerinde, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakan Ataoğlu’na bilgi veren teknik heyet tarafından, meterolojik bilgiler ve olasılıklar üzerinde de çalışıldığını, her türlü olasılık karşısında alınması gereken tüm önlemlerin alınması adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.