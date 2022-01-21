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Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun trafik kazası geçirdi.

21 Ocak 2022 Cuma 20:29
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Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun trafik kazası geçirdi. Ataoğlu'nun boynunda zedelenme olduğu öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI
Demokrat Parti  Genel Başkanı ve  Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu,  bu akşam Güzelyurt 'ta düzenlenen parti secim  çalışması sonrası Lefkoşa dönüşü  geçirdiği trafik kazası sonucu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde müşaade altına alınmıştır. 
Hastane doktorları, ani frenden kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği ve multi travma geçirdiği, bu nedenle boyunluk takıldığını bildirmişlerdir.
Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkosa ana yolunda  vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün  köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde gerçekleşmiştir.
DEMOKRAT PARTİ BASIN BÜROSU

Son Güncelleme: 21.01.2022 21:38
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