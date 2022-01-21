Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun trafik kazası geçirdi. Ataoğlu'nun boynunda zedelenme olduğu öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu akşam Güzelyurt 'ta düzenlenen parti secim çalışması sonrası Lefkoşa dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde müşaade altına alınmıştır.

Hastane doktorları, ani frenden kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği ve multi travma geçirdiği, bu nedenle boyunluk takıldığını bildirmişlerdir.

Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkosa ana yolunda vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde gerçekleşmiştir.

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