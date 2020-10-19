Fikri Ataoğlu’ndan seçim sonucu yorumu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a başarılar dileyerek, “Birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir KKTC için hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu yayınladığı mesajda, “Kurucu liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın yolundan ve Anavatan Türkiye’nin izinden giden Demokrat Parti’nin, katkı koyduğu cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a desteğini esirgemediğini” belirterek destek veren partilileri gönülden kutladı.

“KKTC’ye inanan, Anavatan Türkiye’ye güvenen anlayışı tercih ettiği için halkımıza teşekkür ediyorum” diyen Ataoğlu, KKTC ve Anavatan Türkiye’nin kaderinin ortak olduğunu belirtti.