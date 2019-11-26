Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Fikri Toros, Berlin'deki üçlü görüşmeyi yorumladı

26 Kasım 2019 Salı 13:32
Fikri Toros, Berlin'deki üçlü görüşmeyi yorumladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi  Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Berlin'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres  görüşmesini değerlendirdi.   Fikri Toros, üçlü görüşmenin sonucuna dair açıklamalarda bulundu.

Fikri Toros, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

3’lü Görüşmenin Sonucuna Dair....

Berlin’de gerçekleşen 3’lü görüşmeden çıkan sonucu, olumlu değerlendiriyor ve selamlıyorum.

İki bölgeli, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı Federal çözüm modeline olan bağlılığın ve kararlılığın yeniden teyit edilmiş olması; süreç zemininin netleşmiş olması; BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı stratejik siyasi anlaşma hedefi doğrultusunda çabalarına devam edeceğini taahhüt etmesi ve bir hareket planına işaret etmesi, beklentilerimizi büyük oranda tatmin etmiş olduğundan memnuniyet vericidir.

Berlin’den çıkan sonuç kapsamlı çözüm sürecinin son aşamasına dair, rotası belirlenmiş bir yol haritası olarak anlaşılmalıdır.

Bu değerlendirmelerimi dayandırdığım unsurlar şöyle sıralanabilir: 

* 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona bağlı iki kesimli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonun çözüm modeli olarak yeniden teyit edilmiş olması. Böylelikle, “federasyon müzakereleri tükendi”, “AB çatısı altında iki devlet”, “eşit egemenlik”, “işbirliğine dayalı model” gibi, hiçbir zaman gerçeklerle bağdaşmayan ve sadece halkımızı yanıltmaya hizmet eden bu görüşlerin geride kalmış olması.

* Siyasi eşitliği detaylı olarak tanımlayan 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılarak, siyasi eşitlikle ilgili farklı algılara son verilmiş olması. Bakınız bu paragraf ne diyordu: “Federasyonda iki toplumun siyasi eşitliği ve federasyonun iki toplumlu yapısı tanınmalıdır. Siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm birimleri ve idaresinde sayıca eşit katılım anlamına gelmemekle birlikte, farklı yollarla da yansıtılmalıdır: Kıbrıs Devleti’nin federal anayasasının her iki toplumun oluruyla kabul edilmesi veya değiştirilmesi gerekliliği; federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkin katılımı; federal hükümetin bir toplumun çıkarlarına karşı herhangi bir önlem alma yetkisine sahip olmayacağının temini; iki federe Devletin eşitliği ve aynı yetki ve fonksiyonlarda olmaları

* Crans-Montana konferansı itibarıyla tüm yakınlaşmaların korunmasına ve bunlara bağlı kalınmasına vurgu yapılmış olması.

* Sonuç odaklı, aşamalı ve anlamlı bir sürecin gerekliliğine vurgu yapılmış olması.

BM Genel Sekreter’i gayriresmi beşli görüşmenin toplanması için bizzat çaba göstereceğini taahhüt etmiş olması.

CTP olarak, Birleşik Federal Kıbrıs vizyonumuza bağlı, kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda ve aciliyet duygusu içerisinde yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fikri Toros
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
Akıncı bu akşam adaya dönüyor
Akıncı bu akşam adaya dönüyor
Kişmir: “Beynimiz ve kalbimiz çözüm için mücadele etmemizi söylüyor”
Kişmir: “Beynimiz ve kalbimiz çözüm için mücadele etmemizi söylüyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim