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Fikri Toros: Bu ülke bizim... Sahip çıkacak olan bizleriz!

CTP Milletvekili Fikri Toros, dün gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ülke bizim... Sahip çıkacak olan bizleriz!" dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 22:08
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Fikri Toros: Bu ülke bizim... Sahip çıkacak olan bizleriz!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, dün gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Toros, “Bir Milletvekilliği erken seçimini daha demokratik olgunluk içerisinde geride bıraktık. İradesini sandığa yansıtan her seçmene teşekkürü borç biliriz!” dedi.

Toros, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“CTP olarak ülkemize barış, halkımıza da sorunlarından arınmış müreffeh günler yaşatmak için hazırladığımız manifestomuzla seçim süreci boyunca sorumlu ve ilkeli duruşumuzdan taviz vermedik.

Kendi alanlarında başarı öyküleriyle tanınan aday kadromuz, halkın güvenine mazhar olarak, Partimizin daha da güçlenmesini sağladı.

18 Milletvekilimizden oluşan yeni Meclis gurubumuz, çok yakında çalışmalarına başlayacak olmanın heyecanını yaşamaktadır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda toplumumuzu layık olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik konuma getirmek için yılmadan çalışmaya; Kıbrıs’ımızda federal çözüm ve  Avrupa Birliği entegrasyonu hedefi doğrultusunda öncü olmaya devam edeceğiz.

Bu ülke bizim! Sahip çıkacak olan bizleriz!

Seçilen tüm Milletvekillerini tebrik eder ve başarılar dilerken, seçim sonuçlarının Kıbrıs’ımıza hayırlı olmasını temenni ederim…”

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