Fikri Toros: "İçte ve dışta siyasi istikrar olmadan ekonomi nereye kadar?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya üzerinden ‘İçte ve dışta siyasi istikrar olmadan ekonomi nereye kadar?’ başlıklı bir açıklama yaptı.

Toros, “Yarım asrı aşan bir süreden bu yana devam eden Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Türk ekonomisini sürekli bir siyasi ve ekonomik kriz mağduru konumunda tutmaktadır” dedi.

Toros, “Süregelen koşullarda devam eden siyasi belirsizlik ve krizler karşısında aciz kalan UBP yönetimi, başta Türkiye olmak üzere dünyada ve bölgede devam eden olumsuz gelişmeler, Türk Lirası’nın değer kaybı, Güney Kıbrıs’la aramızda devam eden temkinli ilişkiler, ve pandemi kaynaklı sosyo-ekonomik koşullar birleşince, maalesef son yıllarda yaşanan en ağır ekonomik krizlerden birini yaşamamıza neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs’ın tüm ekonomik göstergeleri, kontrolumuz dışında dalgalanan Türk Lirasının faiz oranları ve döviz kurlarının yoğun etkisi altındadır” diyen Toros, “Bu yüzden TL’ye bağımlı olduğumuz müddetçe, ülkemizde arzu edilen birçok şey uygulanabilir olmayabilir. Sonuç itibarıyla, sabit gelirli emekçi ve işletmeler bir bütün olarak hak ettiklerinden sürekli ödün vermek zorunda kalmaktadırlar” diye konuştu.

Genel anlamda iç ve dış siyasetin ekonomi üzerindeki etkisi, gelişmekte olan tüm ülkelerin olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ın da yadsınamaz bir gerçeği olduğuna vurgu yapan Toros, ekonomiyi oluşturan tüm alanlardaki potansiyel büyüme, içte ve dışta siyasi istikrara ve halkın güven duyacağı bir yönetime bağlı olduğunu belirtti.

Toros, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Küresel ekonomik koşullar, Kıbrıs çözüm sürecindeki çıkmaz ve bölgedeki gelişmelerin domine ettiği “siyasi belirsizliğin” olumsuz etkileri hafifletilerek ekonomide bir kısır döngünün tekrar yaşanmaması için, CTP tarafından birtakım önlemler geliştirilmiş olup, yönetimi devraldığımızda hiç geç kalmadan uygulamaya konacaktır. Bunların temel amacı, dar ve sabit gelirlinin alım gücünü gerçek enflasyon endeksli olarak yükseltmek, işletmelerin ve kamu maliyesinin finansal sağlığını korumak, ekonomik aktiviteyi devam ettirmek ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde adil gelir dağılımı sağlamaktan ibarettir.

Bu çerçevede, etkin ve katılımcı bir yönetim anlayışına bağlı olarak, kriz yönetimi ve gerekli olan yapısal düzenlemeler, ekonomi ve finans uzmanlarımız öncülüğünde sivil toplum kurumlarının da katılımıyla stratejik bir yönetim yaklaşımı sergilenerek icra edilecektir.

Gerçek şu ki, Kıbrıs Türk Halkını dünyadan tecrit eden bu ayrılıkçı siyasi zihniyet ve ona bağlı istikrarsızlık devam ettiği süre boyunca, diğer ada ekonomilerinde başarısı kanıtlanmış sürdürülebilir ekonomi politikalarının Kuzey Kıbrıs’ta uygulanabilmesi hayli zor kalmaya mahkumdur! Bu yüzden, ekonominin ihtiyacı olan güvenin sağlanabilmesi için içte ve dışta siyasi istikrarın tesis edilmesi ve eşitliğe dayalı federal çözüm çatısı altında Avrupa Birliği ile bütünleşmek her zamandan daha ivedidir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yönetim anlayışının en büyük farkı, kuşkusuz kalıcı bir sosyo-ekonomik kalkınma programıyla ülkemizin etkisi altında kaldığı bu krizden mümkün olan en hafif hasarla çıkmasını sağlamak, ve bu süreçten en çok etkilenecek olan dar gelirli kesimlerin kriz dalgasından kurtulmasına dönük icraatlar yapmak olduğunu vurgulamak istiyorum.

Kriz yönetimi uygulanırken ve artan olumsuz sonuçlarına karşı koyarken, toplumsal gelişimin vazgeçilmez unsuru olan sabit gelirli halkın alım gücünü telafi etme yoluyla yoksulluğu, iflasları ve olası depresyonu önleme, ancak CTP’nin tüm paydaşlarla diyalog içerisinde uygulamaya koyacağı sosyo-ekonomik politikalarla mümkün olacaktır.”