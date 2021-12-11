Fikri Toros’tan anket yorumu

CTP Milletvekili aday seçiminde Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında konuşan CTP Milletvekili adayı Fikri Toros, dün bir araştırma şirketi tarafından açıklanan seçim olursa hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna verilen yanıtların ve anket sonuçlarının bir algı operasyonu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Toros, henüz siyasi partilerin vizyonlarını, programlarını ve adaylarını dahi netleştirmeden ve açıklamadan yapılan bu tür anketlerin tamamıyla manipülatif olduğunu ifade etti.

GEZİCİ ARAŞTIRMA ŞİRKETİ dün böyle bir anket paylaşmıştı: