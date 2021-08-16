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"Filasyon  Ekibi yoruldu"

Dr Dizdarlı artan vakaları “Filasyon Ekibi”nin yorulmasına bağladı, “yeni yapılanmaya, sayıca personel , araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır” dedi...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:32
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"Filasyon  Ekibi yoruldu"

Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde:

"SON DURUM

Güney’deki vaka sayılarının Kuzey’in altında kaldığı günler yaşıyoruz.,

Ve onu da bırakın  günlük ortalama vaka sayımız  yüz ellinin üzerindedir

Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor.

Bir kere uzun dönem adeta deli gibi çalışıp hastalığın yayılmasını önleyen “Filasyon  Ekibi” yorulmuştur.  Artan vaka sayısına yetişememekte bu da sayının gün ve gün artmasına neden olmaktadır. Yeni yapılanmaya, sayıca personel , araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır.

Filasyon ekibinin başarısı hastalığın yayılmasını önlemek için temeldir. Bu nedenle daima güçlü ve diri tutulmalıdırlar.

Kanaatimce tüm K.K.T.C  üç lokalizasyona ayrılarak, direk Bakan veya Müsteşar’a hesap veren  birbirinden bağımsız üç ayrı ekibin tam donanımla  tekrardan işe asılması gerekmektedir.

Maliye,  ekipmanı ve personeli sağlayacak kaynağı vermek durumundadır.  Aksi halde hiç sevmediğimiz “kapanma”  telkinlerine dönmenin öncelikli sorumlusu MALİYE olacaktır."

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