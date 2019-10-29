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Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Ekim 2019 Salı 09:51
Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halkın güvenlik için sokaklara çıktığı belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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