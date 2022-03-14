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Filippos Kıbrıs’ı Vurdu

Ada genelinde etkili olan “Filippos” soğuk hava dalgasının, etkisini yarın akşama kadar sürdüreceği bildirildi.

14 Mart 2022 Pazartesi 12:13
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Filippos Kıbrıs’ı Vurdu
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Haravgi gazetesi, dün sabah saat 08.30’dan itibaren başkentte yaşanan yoğun kar yağışının muhteşem görüntüler oluşturduğunu kaydederken, alçak kesimlerde tekrardan kar yağışı olmasının beklenmediğini; ancak 500 metreden yüksek kesimlere kar yağışının devam edeceğini yazdı.
Habere göre, Rum Meteoroloji Uzmanı Yasonas Hristodulu, hava sıcaklığının yarın akşama kadar mevsim normallerinin altında devam edeceğini, Çarşamba’dan sonra ise sıcaklığın kademeli olarak yükseleceğini açıkladı.
Alithia gazetesi ise, Trodos meydanındaki kar kalınlığının 40 cm, zirvedeki kar kalınlığının ise 1 metre olduğunu yazdı.

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