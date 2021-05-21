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Filistin için el ele verelim

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Filistin için yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:25
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Filistin için el ele verelim

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Mübarek Ramazan ayında başlayan İsrail’in bombalı saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli evlerini ve hayatlarını kaybetti. Filistinli masum çocuklar evlerinden ve ailesinden oldu. Filistin’de hayat durma noktasına geldi, sular ve elektrikler kesildi. Binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalarak zorunlu olarak göç etti.

Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçları karşılanamaz durumdadır. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.

Bu amaçla Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi.

Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, oda ve birliklerinin, yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Siz de dilediğiniz miktarlarda yapacağınız bağışlarla Gazze’de devam etmekte olan sağlık hizmetlerine destek olabilir, ihtiyaç sahiplerine muayene, tedavi, ekipman ve ilaç desteği, yiyecek gibi hizmetlerin sürdürülmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Kampanyaya ait hesap numaraları aşağıda verilmiştir.

Katkıda bulunabileceğiniz banka hesap numaraları:

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.

Bağış Hesap:

Hesap ismi: Kıbrı Türk Ticaret Odası

Hesap No: 200-089-283

Uban No: CT081 230 291 000 000 00 200 163 365

Şube: Merkez Şube

Türkiye İş Bankası AŞ.

Bağış Hesap:

Hesap İsmi: Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Hesap No: 6801-0288335

Iban No: TR24 0006 4000 0016 8010 2883 35

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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