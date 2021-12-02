Filiz Besim CTP'den Aday

Besim sağlık alanında yaşanan sıkıntılara değindi.

Besim, Sağlık alanında öncelikle Güzelyurt hastanesi atıl durumda çürümeye terk edildi, Girne hastanesi keza aynı durumda bir ihaleyi dahi yapamadılar bunları içim yanarak izliyorum ve çok üzülüyorum dedi.

Besim, bu ülkede hep birlikte siyasete yön vermek zorundayız halk en doğal demokratik hakkını sandıktan kullanacak bir çok çocuğumuz ülkeyi terk ediyor bizlerin onlara kalın gitmeyin diyecek yüzümüz kalmadı bunları düşünerek politika yapmak lazımdır dedi.

Besim, doğru insanlara oy vermemiz lazım bu ülkede siyaset yerlerde sürünüyor bu, doğru kişileri meclise gönderemediğimiz içindir şeklinde konuştu.

"Bu seçim yolsuzluğa, ikiyüzlülüğe , çıkar gruplarına dur deme seçimidir" ifadelerini kullanan Filiz Besim, ben umutsuz değilim ama doğru tespitleri yaparken çözüm önerilerini de ortaya koymamız lazım. Pandemi patladı deniliyor ama denetim yok insanlar devletin yasaları uygulama zorunluluğu vardır Örneğin Lefkoşa'da üç tane büyük işletmeye denetim sonucu ceza kes bak bakalım bir daha kurallara uymamazlık yapar mı yapamaz" diyen Besim, denetim yapılması görevimizdir dedi...