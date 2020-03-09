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Filiz Besim'den imalı paylaşım

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim : "Durum çok ciddi arkadaşlar bu gidişle seçimlerde oy kullanmaya gidecek insan bulamayacağız, farkında değiliz"

09 Mart 2020 Pazartesi 21:03
1773 Okunma
Filiz Besim'den imalı paylaşım

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından Coronavirüsüne ilişkin bir açıklama yaptı.Besim durumun ciddiyetinin altını çizdi.

İşte o açıklama:

Corona kapıda...

Hükümet seçim gezisinde...

Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü ile ilgili acil durum ilan etti.

Birleşmiş Milletler ülkeleri bu kriz ile ilgili önlem almaya çağırdı.

Dünyada ölü sayısı 4000’i geçti.
En yakınımızda İtalya’da 45’den fazla ölüm var; birçok şehir hayalet şehir haline geldi.
Peki ama biz ne yapıyoruz?
Sağlık bakanı eline tutturulan yapılması gerekenler listesi ile dolanıp yapılıyormuş gibi anlatıyor.
Başbakan olayı zaten ciddiye almadığını “amma büyüttünüz bu olayı”diyerek anlattı.
Ulaştırma Bakanlığı Ercan’da inen ve risk grubunda olan insanların taşındığı uçakları ilaçlıyor mu?
Maliye bakanlığı bu konu ile ilgili mücadeleye para ayırdı mı?
Sağlık Bakanlığı ayaktan tedavi edeceği karantina vakaları için mekan buldu mu?
Sağlık Bakanlığı’nın risk grubu olarak evde takip ettiği 30civarı insan sokakta dolanıyor.
Larnaka’dan gelen ve Avrupa’ya seyahat etmiş kişiler işlerinde çocukları okullarda...
Durum çok ciddi arkadaşlar bu gidişle seçimlerde oy kullanmaya gidecek insan bulamayacağız, farkında değiliz.

Son Güncelleme: 09.03.2020 22:10
Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimGüney KıbrısCoronaKoronavirüs
Yorumlar
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HAA vallahi 2020-03-09 21:17:17

Sen da yırtın. Kimin omuru ? Bir taykada yüzbin vatandaş daha yaparık, ne zanettin?

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Kemal Ahmet 2020-03-09 21:27:44

Abarttınız..Sanki siz sağlık bakanı iken halk sağlığını çok mu iyi kordunuzda şimdikilerini eleştiriyorsunuz..
Bizim eleştirme hakkımız varda sizin yok ESKİ BAKAN FİLİZ.

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