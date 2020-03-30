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Filiz Besim'den sıkı izolasyon önerisi

Sağlık eski bakanı Filiz Besim karantinadan çıkacak öğrencilere sıkı izolasyon tavsiyesinde bulundu. En az 10 gün daha sıkı izolasyon kuralına uyulması gerektiğini belirten Besim, yaşlılarda ve kronik hastalarda bu virüsün ölümcül olduğunu hatırlattı.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:51
2055 Okunma
Filiz Besim'den sıkı izolasyon önerisi

Sağlık eski bakanı Filiz Besim karantinadan çıkacak öğrencilere sıkı izolasyon tavsiyesinde bulundu. En az 10 gün daha sıkı izolasyon kuralına uyulması gerektiğini belirten Besim, yaşlılarda ve kronik hastalarda bu virüsün ölümcül olduğunu hatırlattı.

Filiz Besim’in paylaşımı şu şekilde:

Değerli dostlar bugünlerde birçok öğrencimizin, yurttaşlarımızın 14 günlük karantina sürelerinin tamamlandığı günler olacak. Bu kişilerin, canlarımızın testleri de yapılmadığı için lütfen en az 10 gün daha karantinada gibi minimum temas, sıkı izolasyon kuralına uyması çok ama çok önemlidir.

Unutmayalım ki; gençlerde semptomsuz olan salgın yaşlı ve kronik hastalarda ölümcüldür.

Sıkı izolasyona dikkat edelim, sevdiklerimizi koruyalım...

Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Tansel 2020-03-30 15:07:11

Yürkiye de umreden dönenler 14 gün karantinaydılar14 gün sonunda yapılan taslrde bir yurt ta 35 corono vakkasına raslandkarantinadevam ediyor 7gün bilgilerinize

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Tansel 2020-03-30 16:57:46

Arkadaşlar kıbrıs türk ticaret odasını nerede 1730 tl yıllık aidatlarını aldılar sesleri cıkmıyor galiba biryerlere uçmuşlardır göçmen kuşlar bu kadar uçmuyor

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-03-30 18:13:19

LEFKOSAYA HALEN BIZ SEHIR HASTANESININ YAPILMASINI BEKLIYORUZ. PLANLAR HAZIRDI SANIRIM.

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Fatih 2020-03-30 18:50:57

botoks insanı ne hale getiriyorun yaşayan örneği

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