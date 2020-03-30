Filiz Besim'den sıkı izolasyon önerisi

Sağlık eski bakanı Filiz Besim karantinadan çıkacak öğrencilere sıkı izolasyon tavsiyesinde bulundu. En az 10 gün daha sıkı izolasyon kuralına uyulması gerektiğini belirten Besim, yaşlılarda ve kronik hastalarda bu virüsün ölümcül olduğunu hatırlattı.
Filiz Besim’in paylaşımı şu şekilde:
Değerli dostlar bugünlerde birçok öğrencimizin, yurttaşlarımızın 14 günlük karantina sürelerinin tamamlandığı günler olacak. Bu kişilerin, canlarımızın testleri de yapılmadığı için lütfen en az 10 gün daha karantinada gibi minimum temas, sıkı izolasyon kuralına uyması çok ama çok önemlidir.
Unutmayalım ki; gençlerde semptomsuz olan salgın yaşlı ve kronik hastalarda ölümcüldür.
Sıkı izolasyona dikkat edelim, sevdiklerimizi koruyalım...
Yürkiye de umreden dönenler 14 gün karantinaydılar14 gün sonunda yapılan taslrde bir yurt ta 35 corono vakkasına raslandkarantinadevam ediyor 7gün bilgilerinize
Arkadaşlar kıbrıs türk ticaret odasını nerede 1730 tl yıllık aidatlarını aldılar sesleri cıkmıyor galiba biryerlere uçmuşlardır göçmen kuşlar bu kadar uçmuyor
LEFKOSAYA HALEN BIZ SEHIR HASTANESININ YAPILMASINI BEKLIYORUZ. PLANLAR HAZIRDI SANIRIM.
botoks insanı ne hale getiriyorun yaşayan örneği